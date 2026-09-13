Гриб, схожий на грудку землі: чому досвідчені грибники полюють саме на нього

В Україні цей гриб люблять засолювати, а от у багатьох країнах Європи його відносять до неїстівних або взагалі отруйних.

Хрящ-молочник оливково-чорний – один із тих грибів, на які багато хто навіть не звертає уваги під час тихого полювання. Через непримітний вигляд його легко прийняти за грудку землі або шматок кори, але досвідчені грибники добре знають цей вид і спеціально його шукають.

Як повідомляє "Лісовиця", йдеться, що цей гриб практично ідеально маскується серед лісової підстилки. Його капелюшок із характерною глибокою ямкою посередині має темне оливкове забарвлення, через що хрящ-молочник майже зливається з вологим листям і ґрунтом. Росте він досить глибоко, тому, щоб дістати гриб, його нерідко доводиться буквально відкопувати.

"Є у цього виду ще одна особливість – надзвичайно гострий і гіркий молочний сік. Саме через нього лісові слимаки зазвичай обходять гриб стороною", - пояснили фахівці.

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Проте для людини ця гіркота не означає, що гриб непридатний для їжі. Знавці використовують простий кулінарний прийом: міцні капелюшки кілька днів вимочують у холодній воді. За цей час гіркий смак зникає. А під час традиційного зимового засолювання з часником і кропом гриб кардинально змінюється. Після обробки темний, майже чорний капелюшок набуває глибокого вишнево-бордового відтінку, а сам гриб стає хрустким і набуває приємного смаку.

Тож непоказний хрящ-молочник оливково-чорний, який легко загубити серед лісового листя, для досвідчених грибників може стати справжньою знахідкою.

Що відомо про цей гриб

Хрящ-молочник оливково-чорний – гриб з родини сироїжкових. В Україні видомий також, як рижок чорний, чорняк та груздь чорний. Згідно з відкритими джерелами, його шапинка 5–10 (20) см у діаметрі, щільном'ясиста, увігнуто-розпростерта, оливково-коричнева, іноді оливково-чорнувата, до краю світліша, жовтувато, з більш-менш яскравими, темнішими концентричними зонами, волокниста, гола, клейка.

Ніжка щільна, кольору шапки або світліша, клейка. М'якуш білий, при розрізуванні на повітрі темніє, їдкуватий, зі слабким грибним запахом. Молочний сік білий або водянисто-безбарвний, на повітрі не змінюється, пекучо-їдкий.

В Україні цей гриб росте на Поліссі та в лісостепу в листяних (під березою) і мішаних з березою лісах. Збирають його з липня по листопад.

Це умовно-їстівний гриб. Використовують свіжим, засолюють після відварювання або кількаденного вимочування. Вважається одним з найкращих для засолювання. Втім, в багатьох країнах Західної Європи його відносять до неїстівних або отруйних грибів, оскільки за останніми дослідженнями виявлено, що деякі мутагени повністю не руйнуються кип'ятінням і частково залишаються в грибах.

Інші новини про гриби

Нагадаємо, провідний фахівець з екологічної освіти Національного природного парку "Хотинський" Сергій Якубина виявив у Чернівецькій області сатанинський гриб – він вважається отруйним двійником білого гриба. Чортов гриб Якубина побачив неподалік села Шебутинці Дністровського району. За його словами, під час збирання грибів варто звертати увагу на кілька характерних ознак, які допоможуть відрізнити сатанинський гриб від білого.

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