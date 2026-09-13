Ці воронки поглинають людей і будівлі: де знаходяться найнебезпечніші провали на Землі

Найсмертоносніша воронка на Землі знаходиться під водою. Вона вже багато років поспіль забирає життя людей.

Карстові воронки можуть виглядати як вражаючі природні дива, однак деякі з них смертельно небезпечні, деякі виникають раптово і здатні поглинути навіть будівлі.

Карстові воронки утворюються в результаті руйнування гірських порід під впливом води, пише Discoverwildlife. Зазначається, що вони бувають різних типів, проте найнебезпечнішими вважаються обвальні воронки. Підземні порожнини поступово збільшуються, а потім верхній шар породи може раптово обвалитися.

Один із найтрагічніших випадків стався в Гватемалі у 2010 році. Під час тропічного шторму прямо посеред міста утворився величезний вертикальний провал глибиною близько 90 м. Видання нагадало, що воронка виникла настільки раптово, що поглинула триповерхову будівлю, внаслідок чого загинули 15 осіб.

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Це був не перший подібний випадок у Гватемалі. Так, у 2007 році також утворився гігантський провал, який забрав життя трьох людей.

Смертоносна воронка знаходиться під водою

Однак найсмертоносніша воронка на Землі знаходиться під водою. Вона протягом багатьох років продовжує забирати життя. Йдеться про знамениту "Блакитну діру" в Червоному морі біля узбережжя Єгипту.

Це підводна карстова воронка глибиною близько 100 метрів. За різними оцінками, тут загинули від 130 до 200 дайверів, через що "Блакитна діра" здобула сумну репутацію одного з найнебезпечніших місць для занурень.

Парадоксально, але саме краса цього місця приваблює любителів підводного плавання. Тут можна побачити коралові сади та безліч морських тварин.

Головна небезпека криється в ділянці, відомій як "Арка" – підводному тунелі, що з’єднує "Блакитну діру" з відкритим морем. Його проходження вимагає серйозної підготовки, оскільки на великій глибині особливо важливими є контроль запасу дихальної суміші та правильний режим спливання.

Помилка під час занурення може призвести до тяжких наслідків, зокрема до декомпресійної хвороби.

Де знаходиться найбільша карстова воронка

Не всі гігантські провали пов’язані з трагедіями. Одним із найвражаючих природних об’єктів вважається Сяочжай Тянькену Китаї.

Її глибина сягає приблизно 660 м, а об’єм оцінюється приблизно в 130 млн кубічних метрів. Це найбільша і одна з найглибших відомих карстових воронок на планеті.

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Третя найменша країна світу змінила назву: як вона тепер називається. Населення країни становить близько 12 тис. осіб.

Також повідомлялося, що в Єгипті почали вирощувати врожай під сонячними панелями. Дослідження показали, що тінь від сонячних панелей не шкодить врожаю.

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