У Лозівському районі внаслідок пожежі загинуло троє людей

Харків. 19 лютого. УНІАН. У сселі Панютине Лозівського району Харківської області в одноповерховому житловому будинку на три сім’ї виникла пожежа, внаслідок якої в одній із квартир загинуло троє людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, пожежу ліквідовано двома відділеннями пожежно-рятувального підрозділу МНС. Причина пожежі - використання саморобного електронагрівального приладу.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Харківській області.

Всього за добу в Україні спалахнуло 138 пожеж, під час яких загинули 30 осіб.