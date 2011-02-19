У Лозівському районі внаслідок пожежі загинуло троє людей
11:45, 19 лютого 2011Харьків
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Трагедія в селі Панютине
Харків. 19 лютого. УНІАН. У сселі Панютине Лозівського району Харківської області в одноповерховому житловому будинку на три сім’ї виникла пожежа, внаслідок якої в одній із квартир загинуло троє людей.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, пожежу ліквідовано двома відділеннями пожежно-рятувального підрозділу МНС. Причина пожежі - використання саморобного електронагрівального приладу.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Харківській області.
Всього за добу в Україні спалахнуло 138 пожеж, під час яких загинули 30 осіб.
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