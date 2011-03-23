Сапронов: ударимо білбордами по беззарплаттю

Харків. 23 березня. УНІАН. У Харкові та на території області з’явилися білборди з переліком підприємств, які виплачують зарплату нижче встановленого державою мінімуму.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора з економічних питань Юрія САПРОНОВА.

За його даними, на сьогодні, зокрема, білборди встановлені у Дзержинському, Київському, Ленінському, Жовтневому, Червонозаводському, Комінтернівському та Фрунзенському районах Харкова, а також у Харківському, Дергачівському та Чугуївському районах області.