Шармар покидає пост голови профспілки підприємців

Харків. 23 березня. УНІАН. Олександр ШАРМАР більше не очолює Харківську міську організацію профспілки підприємців, повідомляє сайт SQ.

За словами профлідера, він розійшовся в поглядах «по форми і методи роботи» з керівником обласної організації Валерієм РЄПІНИМ і зробив усну заяву про складання з себе повноважень. За словами О.ШАРМАРА, він має намір зосередитися на роботі іншої організації - Профспілки підприємців міста Харкова, яку він паралельно очолює з 2007 р.

Профспілка підприємців була активним учасником «підприємницького майдану» - акцій протесту в Києві та інших містах України (зокрема, в Харкові), що пройшли в листопаді-грудні 2010 року проти введення Податкового кодексу.