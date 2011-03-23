Дулуб обіцяє навчити мерів і керівників районів мистецтву підготовки до зими

Харків. 23 березня. УНІАН. З початку травня в Харківській області в рамках підготовки до наступного опалювального сезону стартує серія тренінгів для керівників районів і міст.

Як повідомляє сайт облдержадміністрації, про це сьогодні в ході прес-конференції повідомив заступник губернатора Валентин ДУЛУБ.

За його словами, мета цих навчань - донести до людей, відповідальних за опалення населених пунктів, шляхи вирішення основних проблем, які виникають у процесі опалювального сезону, а також навчити їх правильно готувати комунікації до зими.

«Разом з мерами міст, головами адміністрацій, керівниками органів місцевого самоврядування, які експлуатують у себе теплові мережі, ми проведемо ці тренінги, щоб вони чітко знали план дій у разі виникнення будь-якої аварії, знали, що і як потрібно робити», - сказав В.ДУЛУБ.