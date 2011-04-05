Харків. 5 квітня. УНІАН. У Харкові затримано ще двох працівників карного розшуку обласної міліції в рамках розслідування кримінальної справи про смерть громадянина після побиття в міліції.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора Харкова Євгена ПОПОВИЧА.

Як уже повідомлялося, прокуратурою міста Харкова 31 березня порушено кримінальну справу стосовно 24-річного помічника оперуповноваженого відділу карного розшуку Головного управління МВС України в Харківській області сержанта міліції за фактом умисного спричинення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, а також за фактом перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, за ч.2 ст.121, ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України. У ході розслідування кримінальної справи, після проведення низки першочергових слідчих дій, слідчим прокуратури міста за підозрою у вчиненні злочину того ж дня помічник оперуповноваженого був затриманий в порядку ст. 115 КПК України.

Є.ПОВПОВИЧ повідомив, що 4 квітня затримано ще двох працівників цього підрозділу – майора та прапорщика міліції, які брали участь у затриманні потерпілого та доставленні його до приміщення ГУ МВС України в Харківській області.