Кожен четвертий росіянин не хотів б бачити в президентах ні Путіна, ні Медведєва

Харків. 15 квітня. УНІАН. Чверть росіян не хотіли б бачити кандидатом на виборах Президента Росії навесні 2012 року ні прем`єр- міністра Росії Володимира ПУТІНА, ні чинного главу держави Дмитра МЕДВЕДЄВА.

Про це свідчать дані соціологічного опитування Левада-Центр, які є в розпорядженні УНІАН.

Зокрема, відповідаючи на запитання, кого б ви хотіли бачити кандидатом на виборах Президента Росії навесні 2012 року, 25% опитаних відповіли «Ні того, ні другого»; 27% - В.ПУТИНА; 18% - Д.МЕДВЕДЄВА; «І того, і другого» - 16%. Вагалися з відповіддю 14% респондентів.

Як наголошується в поясненні до опитування, кількість російських громадян, які в березні цього року сказали, що хотіли б бачити в списках кандидатів на наступних виборах Д.МЕДВЕДЕВА, за дев`ять місяців зросла з 14% до 18%; а тих, хто хотів би бачити в цьому списку В.ПУТІНА, знизилося з 30% до 27%. При цьому В.ПУТІН поки що впевнено випереджає Д.МЕДВЕДЄВА в уявленнях про те, хто обійме посаду Президента Росії в 2012 році, хоча за останній рік розрив між ними скоротився з 14 пунктів (38:24) до 8 (38:30).

Окрім цього, дані опитування показують, що 43% респондентів вважають, що Президентом Росії в 2012 році стане той, кого виберуть між собою В.ПУТІН і Д.МЕДВЕДЄВ. 27% - вважають, що Президентом Росії стане той, кого виберуть російські виборці. 10% відповіли «вірне й перше, і друге». 6% – «В.ПУТІН або Д.МЕДВЕДЄВ — за рішенням В.ПУТІНА». 14% опитаних вагалися з відповіддю.

Опитування проводився 18-21 березня за стандартною вибіркою 1600 чоловік. Розподіл відповідей на запитання дослідження приводиться у відсотках від загальної кількості опитаних. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%.