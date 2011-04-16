У неділю на сході також обіцяють дощ

Харків. 16 квітня. УНІАН. Завтра в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів, лише вночі у східних, а вдень у північних областях місцями невеликий дощ.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, на узбережжі Криму до 7° тепла, вдень 10-15°, на Закарпатті до 18° тепла; у Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла.

У Київській області у неділю вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 10-15° тепла. У Києві температура вночі 2-4° тепла, вдень 12-14°.