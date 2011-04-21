Затримано члена групи, яка займалася торгівлею людьми

Харків. 16 квітня. УНІАН. В Криму затримано харків’янина - члена організованої групи, яка займалася торгівлею людьми.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на заступника прокурора області Володимира КРИВЦОВА, член угруповання тривалий час переховувався від слідства.

Група, до якої входив цей громадянин, з листопада 2005 року по травень 2007 року займалася злочинною діяльністю, пов’язаною з незаконними угодами, об’єктом яких є людина. До складу групи входили ще кілька харків’ян віком близько 40 років. Втікач понад два з половиною роки переховувався від слідства. Його затримано правоохоронцями на території Автономної республіки Крим.

В основній справі, яка нині перебуває у провадженні суду, потерпілими визнано близько ста осіб з різних регіонів України, серед яких і жінки. Вербування, переміщення, передача та отримання людей робилося шляхом обману потерпілих з метою їх експлуатації.

Прокуратурою області затверджено обвинувальний висновок у кримінальній справі за обвинуваченням затриманого, який тримається під вартою, за ч.3 ст.149 Кримінального кодексу України. Справу скеровано до суду для об`єднання з основною та розгляду по суті, повідомили у прес-службі.