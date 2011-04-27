У Харкові пройшла акція з вимогами скасування Харківських угод

Харків. 27 квітня. УНІАН. Сьогодні у Харкові пройшла акція з вимогами скасування так званих харківських угод.

Як передає кореспондент УНІАН, організаторами акції, яка відбулася в центрі міста на майдані Свободи біля будинку облдержадміністрації, виступили представники ВО «Свобода» та Української народної партії.

Активісти тримали в руках плакати з написами: «Геть московських шовіністів!», «Януковича до суду за Харківські угоди!», «Українофобія - державна політика Кремля!».

Учасники акції вимагали від голови Харківської облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА звернутися до Генеральної прокуратури та СБУ, аби порушити кримінальну справу «за фактом зради національних інтересів».

Активісти, зокрема, показали імпровізовану виставу, в якій актор у масці Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА грав «з наперсточниками з Кремля» Володимиром ПУТІНИМ та Дмитром МЕДВЕДЄВИМ. У ході вистави останні «видурили» Крим, натомість В.ЯНУКОВИЧ виграв «покращення життя вже сьогодні». Після демонстрування «покращення» на вуличній сцені з‘явився Котигорошко, який прогнав кремлівських керівників та закликав українців «розібратися з Президентом», що «розтринькує національні інтереси».

У зверненні, яке пікетники передали губернатору, зазначається, що «солодкі обіцянки Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та прем‘єр-міністра Миколи АЗАРОВА про численні вигоди від «харківських» домовленостей за рік обернулися для українців на національну та соціальну катастрофу».

У зверненні до М.ДОБКІНА учасники акції закликали губернатора «дослухатися до голосу мільйонів українців, протестні настрої яких щодень зростають. Як державний службовець, що виступає від імені тримільйонної громади Слобожанщини, ви мусите негайно вимагати: від Верховної ради України у найкоротший термін денонсувати угоди про продовження терміну оренди Чорноморського флоту Росії в Україні, ініціювати процедуру імпічменту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА за порушення статті 17 Конституції України». Автори звернення також зажадали вимагати від Генеральної прокуратури та Служби безпеки України «порушити кримінальну справу проти Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА за посягання на державний суверенітет та територіальну цілісність України, порушити кримінальну справу проти голови Верховної ради України Володимира ЛИТВИНА за злісне порушення регламенту Верховної ради та фальсифікацію ратифікації угоди щодо перебування Чорноморського флоту Росії на території України».