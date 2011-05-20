Лікарню в Липцях добудують

Харків. 20 травня. УНІАН. Влада знайшла кошти для добудови лікарні в Липцях.

Як повідомив журналістам голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, на завершення будівництва цього об’єкту планується перенаправити 8 млн. грн., які були передбачені в державному бюджеті на будівництво станції метро «Перемога» у Харкові.

«Перша субвенція у розмірі 39,6 млн. грн. дійсно передбачала 8 млн. грн. на будівництво метро. Я переговорив з представниками фінансових кіл уряду і керувався наступною філософією: 8 мільйонів метробудівників не врятують. Потрібно або мати всю суму, або будівництво заморожувати й закривати. Тому 8 млн. грн. планується перенаправити на завершення будівництва лікарні в Липцях, яка готова фактично на 90%. Її необхідно оснастити обладнанням, провести останні роботи», - сказав М.ДОБКІН

За словами губернатора, лікарню планується здати в експлуатацію восени 2011 року.