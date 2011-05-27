Працівникам ХАЗу видають зарплату

Харків. 27 травня. УНІАН. На Харківському державному авіаційному виробничому підприємстві розпочалася виплата боргів із заробітної плати - сьогодні на підприємство з держбюджету надійшло 14 млн. грн., які будуть спрямовані на погашення боргів перед працівниками.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це в ході зустрічі з трудовим колективом підприємства поінформував губернатор Михайло ДОБКІН.

«Президент дав доручення, і сьогодні надійшли перші 14 мільйонів гривень, до четверга зайде ще 56 млн. грн. Усього буде 70 млн. грн. Частину грошей також додасть саме підприємство від продажу комплектуючих», - сказав М.ДОБКІН.