На Шебелинці введено в експлуатацію ДКС «Київська»

Харків. 22 червня. УНІАН. Сьогодні на Шебелинському газоконденсатному родовищі відбулися урочисті заходи з нагоди введення в експлуатацію дожимно-компресорної станції «Київська».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, у заході взяли участь: начальник управління паливно-енергетичного комплексу Харківської облдержадміністрації Василь БЕЗ`ЯЗИЧНИЙ, заступник генерального директора ДК «Укргазвидобування» Олексій НЕСТЕРЕНКО, гендиректор ДПУ «Шебелинкагазвидобування» Юрій ФЕСЕНКО.

Введення об`єкту в експлуатацію дозволить розвантажити роботу Червонодонецької ДКС та забезпечити додатковий видобуток газу Шебелинського ГКР в обсязі 55 млн. куб. м в рік.

Кошторисна вартість будівництва склала 105,3 млн. грн. На сьогодні завершено будівництво вузла компримування на Київській підготовчій газорозподільній станції Шебелинського газоконденсатного родовища. Роботи виконувались Шебелинським відділенням УБМР «Укрспецбудмонтаж» за проектом Українського науково-дослідного інституту природних газів на замовлення ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ДК «Укргазвидобування «НАК «Нафтогаз України». З метою здійснення компримування газу свердловин західної частини родовища та подачі його в газопроводи Харківського промислового вузла і на вхід Хрестищенської дожимно-компресорної станції встановлено чотири компресорних агрегати Ajax DPC-2804le з газовим приводом.