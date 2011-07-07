За хабар у $15 тис. затримано віце-мера одного з міст Харківщини

Харків. 7 липня. УНІАН. На Харківщині за вимагання хабара в розмірі 15 тис. дол. затримано першого заступника міського голови одного з міст області та його спільника.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на першого заступника прокурора Харківської області Олександра КИРИЛЮКА.

За його даними, чиновник вимагав гроші у підприємця «за неініціювання перед органами місцевого самоврядування питань про прийняття рішень, інших актів, які могли б перешкоджати підприємницькій діяльності вказаної особи».

Наразі стосовно посадовця та його спільника прокуратура області порушила кримінальну справу за ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара). Обидвоє перебувають під вартою. У справі триває слідство.

Деякі інформагентства Харкова повідомили, що за хабар затримано заступника мера Чугуєва. Перший заступник Чугуївського міського голови Юрій ВАРЖЕЇНОВ у коментарі кореспондентові УНІАН спростував інформацію про затримання бодай одного з заступників Чугуївського міського голови.

«Це не відповідає дійсності, слава Богу! У нас є я, перший заступник, ЖКГ є і є заступник з гуманітарних питань. Всі на місці, нічого подібного немає. Принаймні тут все нормально, все спокійно», - підкреслив Ю.ВАРЖЕЇНОВ.