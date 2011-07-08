ХПЗГ пов’язує «облогу» Авакова із тиском на незалежні ЗМІ

Харків. 8 липня. УНІАН. Харківська правозахисна група пов’язує блокування будівлі, в якій розташовані структури голови облорганізації «Батьківщина», екс-губернатора Арсена АВАКОВА (в приміщені розташований офіс опозиційного медіа-ресурсу «Главное») із тиском на незалежні ЗМІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила член ХПГ заступник головного редактора бюлетеня «Права людини» Інна ЗАХАРОВА.

«Ми вважаємо, що це пресинг на журналістів, тому що в Харкові є незалежні засоби масової інформації. Нам здається, що це для того, щоб залякати журналістів. Я не можу точно сказати, але боюся, що це пов’язане з «Главным»», - сказала І.ЗАХАРОВА. Вона зауважила, що ХПГ вже зв’язалас яз Гельсінською правозахисною групою і передала їй необхідну інформацію про подію в Харкові.

«Ми зв’язалися із нашими колегами в Міжнародній гельсінській групі, ми входимо до неї як асоціативний член, вони вже повісили оголошення на своєму сайті про те, що сталося. Вони вже зв’язалися з усіма ЗМІ, з «Репортерами без кордонів»», - підкреслила І.ЗАХАРОВА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 липня, у Харкові бійці спецзагону «Беркут» заблокували вхід у приміщення, що належать структурам голови обласної організації ВО «Батьківщина», екс-голови Харківської облдержадміністрації А.АВАКОВА.

А.АВАКОВ заявив на персональному блозі на сайті «Української правди», що в приміщенні, «де розміщений мій офіс - офіс голови харківської «Батьківщини» і громадської приймальні «Батьківщини», - проходить обшук слідчими в супроводі, як мені здається, 15-20 бійців спецпідрозділів у повній амуніції і з автоматами. Привід – постанова суду щодо якихось фірм, які нібито займаються земельними махінаціями. У приміщенні заблоковані всі поверхи. Я не можу вийти з приміщення. Робота паралізована. Редакція газети порталу «Главное», що знаходиться на 4-му поверсі приміщення, - паралізована, там тотально проводиться обшук. У моєму кабінеті обшук закінчено – сиджу, чекаю підписати протокол».

Коментуючи ситуацію, лідер парті «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО сказала журналістам, що обшук в офісі «Батьківщини» в Харкові ведеться з метою його ліквідації.