Харківська облдержадміністрація і Крим підписали угоду про співпрацю

Харків. 8 липня. УНІАН. Підписано Угоду про співробітництво між Радою міністрів Автономної республіки Крим та Харківською облдержадміністрацією.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської ОДА, підписання документа відбулося під час офіційної зустрічі делегації Харківської області з головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим Василем ДЖАРТИ.

Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН та його заступник Юрій САПРОНОВ обговорили з В.ДЖАРТИ науково-технічний потенціал регіонів, а також можливості співпраці.

Угода передбачає співробітництво в торговельно-економічній, науково-технічній та культурній сферах.