Харківська облдержадміністрація і Крим підписали угоду про співпрацю
11:32, 08 липня 2011Харьків
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Підписи поставили Добкін і Джарти
Харків. 8 липня. УНІАН. Підписано Угоду про співробітництво між Радою міністрів Автономної республіки Крим та Харківською облдержадміністрацією.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської ОДА, підписання документа відбулося під час офіційної зустрічі делегації Харківської області з головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим Василем ДЖАРТИ.
Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН та його заступник Юрій САПРОНОВ обговорили з В.ДЖАРТИ науково-технічний потенціал регіонів, а також можливості співпраці.
Угода передбачає співробітництво в торговельно-економічній, науково-технічній та культурній сферах.
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