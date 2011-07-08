Фельдман обраний до Політради Партії регіонів

Харків. 8 липня. УНІАН. Колишній бютівець Олександр ФЕЛЬДМАН обраний сьогодні членом політради Партії регіонів.

Про це поінформували у прес-службі О.ФЕЛЬДМАНА, повідомляє «Харьков-мост».

Крім того, в політраду ПР увійшли також нардепи Сергій БАРАНОВ-МОХОРТ, Віталій БАРВІНЕНКО, Валерій БОРИСОВ та Євген СІГАЛ. Також до складу політради був обраний голова Київської міської організації Партії регіонів Леонід НОВОХАТЬКО.

Видання нагадує, що в березні О.ФЕЛЬДМАН увійшов до парламентської фракції Партії регіонів. До зміни влади в Україні він був членом фракції БЮТ.