Визначено напрями співпраці Харківської області з Кримом - Сапронов

11:07, 12 липня 2011
Харьків
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Якими будуть перші кроки

Харків. 12  липня. УНІАН. Визначено напрями, за якими Харківська область співпрацюватиме з Автономною республікою Крим.

Як повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ, візит делегації Харківської області в Крим має для регіону велике практичне значення.

«Вже визначено ті напрямки, по яких Харківщина співпрацюватиме з Кримом. Зокрема, Харківська область перейматиме досвід зі створення агентства із залучення інвестицій, оскільки аналогічне агентство в АР Крим показало гарні результати щодо збільшення припливу інвестицій. Також делегація АР Крим візьме участь у Міжнародному економічному форумі «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи», планується і зворотній візит харків`ян на економічний форум у Криму. Даний крок дозволить збільшити престиж форумів і зміцнить торгівельно-економічні зв`язки регіонів, оскільки стенд з продукцією кримських підприємств буде представлений на приуроченому до Міжнародного економічного форуму «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи» Великому Слобожанському ярмарку», - сказав Ю.САПРОНОВ.

«Ці кроки, - зазначив він, - стануть першим етапом реалізації підписаної Угоди про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво між Радою міністрів Автономної республіки Крим та Харківською обласною державною адміністрацією».

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