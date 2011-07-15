Погода в суботу

Харків. 15 липня. УНІАН. Завтра майже по всій Україні збережеться суха і спекотна погода.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 16 липня буде мінлива хмарність. У західних областях грозові дощі, в окремих районах сильні зливи, град та шквали 19-24 м/с; вітер північно-західний, 5-10 м/с; температура вночі 13-18°, вдень 22-27°. На решті території без опадів, лише місцями у Криму, а вдень і на Житомирщині короткочасний дощ, гроза; вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; температура вночі 16-21°, на узбережжі морів до 25°, вдень 29-34°, у південній частині подекуди 35-37°.

У Київській області завтра утримається суха та спекотна погода з температурою вночі 16-21°, вдень 30-34°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У столиці також буде сухо та спекотно, температура вночі становитиме близько 20°, вдень 31-33°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

15 липня температура води в Чорному морі 20-25°, в Азовському морі 25-27°; у Дніпрі біля Києва 23°.