Угоду про співпрацю підписали Харківська і Кіровоградська обласні ради

Харків. 30 вересня. УНІАН. Харківська та Кіровоградська обласні ради підписали Угоду про співпрацю.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облради, підписи під документом поставиликерівники обох обласних рад - Сергій ЧЕРНОВ та Микола КОВАЛЬЧУК.

Підставою для підписання Угоди, йдеться у повідомленні, є взаємна зацікавленість Харківської та Кіровоградської областей у подальшому поглибленні та розширенні двосторонньої співпраці в соціально-економічній, науково-технічній, культурній сферах, екології та раціональному використанні природних ресурсів, розвитку територіальних громад та реформуванні місцевого самоврядування, прагнення подальшого розвитку та зміцнення взаємних зв’язків.



У рамках Угоди передбачається співпраця Сторін у пріоритетних напрямах розширення та поглиблення економічних, культурних та політичних зв’язків між регіонами; підвищення рівня ефективності діяльності органів місцевого самоврядування. Угода укладена з метою забезпечення не лише взаємовигідних, стійких економічних, а й наукових та соціально-культурних зв’язків між Харківською та Кіровоградською областями.



Як зазначив С.ЧЕРНОВ, для кожної області, яка зацікавлена у розвитку міжрегіонального співробітництва, подібні угоди мають велике значення. «Кожен регіон має свою специфіку і великий нереалізований потенціал. Обмінюючись досвідом, спільно використовуючи такий потенціал, ми можемо створити сприятливі умови для розвитку бізнесу, промисловості, поглибити співпрацю між науковими і освітянськими установами, зміцнити культурні зв’язки», - сказав голова Харківської облради.



«Ми вибудовуємо єдину сім’ю – Україну. Наведення таких місточків між Заходом, Центром, Сходом держави об’єднує нашу країну, наш етнос, нашу культуру», - сказав у свою чергу М.КОВАЛЬЧУК.

Він високо оцінив перспективи поєднання зусиль двох регіонів – промислово розвинутої Харківщини і Кіровоградщини, яка має значний аграрний та сировинний потенціал.