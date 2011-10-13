Візит Тюрка став новим етапом відносини України й Словенії - Чернов

Харків. 13 жовтня. УНІАН. Візит до Харкова Президента Словенії Данила ТЮРКА став новим етапом у відносинах України і Словенії.

Таку точку зору висловив голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ після завершення офіційного візиту до Харкова глави словенської держави, повідомляє сайт облради.

«У нас зі Словенією глибокі гуманітарні зв’язки. А сьогодн підписаніі двосторонні угоди з країною, яка з 2004 року в Європейському Союзі. Я вважаю, це сигнал усьому європейському співтовариству, бізнесу, що з Харковом можна реалізовувати проекти, які працюють на економіку країни та її народу», - прокоментував візит С.ЧЕРНОВ.

Він також зазначив, що, відлітаючи з Харкова, Президент Д.ТЮРК дуже тепло відгукнувся про побачене в місті, що, безумовно, сприятиме зміцненню ділових зв’язків та розвитку співпраці.