На кордоні затримано автомобіль із 400 кг порошку свинцю

Харків. 25 жовтня. УНІАН. На Харківщині затримано автомобіль із 400 кг порошку свинцю.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Державній екологічній інспекції в Харківській області, екоінспектори затримали автомобіль «Мерседес», який в’їжджав на територію України з Росії, на посту екологічного контролю «Харків».

Відповідного дозволу Міністерства екології та природних ресурсів України для транспортування порошку свинцю на територію України у господарів вантажу не виявилося.

Вантаж затриманий до усунення виявленого порушення.