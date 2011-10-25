На кордоні затримано автомобіль із 400 кг порошку свинцю
15:47, 25 жовтня 2011Харьків
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Контрабанда з Росії
Харків. 25 жовтня. УНІАН. На Харківщині затримано автомобіль із 400 кг порошку свинцю.
Як повідомили кореспондентові УНІАН у Державній екологічній інспекції в Харківській області, екоінспектори затримали автомобіль «Мерседес», який в’їжджав на територію України з Росії, на посту екологічного контролю «Харків».
Відповідного дозволу Міністерства екології та природних ресурсів України для транспортування порошку свинцю на територію України у господарів вантажу не виявилося.
Вантаж затриманий до усунення виявленого порушення.
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