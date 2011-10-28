У Харкові скажені коти покусали людей

Харків. 28 жовтня. УНІАН. У двох районах Харкова через виявлені факти захворювання тварин на сказ введено карантинні обмеження.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, таке рішення сьогодні було ухвалене на засіданні міської Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій після виявлених 25 жовтня двох випадків захворювання тварин на сказ.

За словами головного державного інспектора ветеринарної медицини Харкова Геннадія ПІЩАНСЬКОГО, у Дзержинському та Київському районах міста зафіксовано по одному випадку укусів людей скаженими котами. На сьогодні стан постраждалих задовільний, проявів ознак захворювання на сказ поки немає.

У зв’язку з цими випадками на засіданні КНС ухвалене рішення ввести карантинні обмеження на території Дзержинського району, обмеженій вулицями 23 Серпня, Тобольською та проспектом Леніна. У Київському районі карантинні обмеження введено на території, обмеженій вулицею Липецькою, провулками Евенським та Гладким та річкою Харків.

На вказаних територіях буде проведена дезінфекція інфікованих зон та заходи з ліквідації вогнищ сказу. Карантин триватиме два місяці.

За даними міськради, всього з початку року в Харківській області зареєстровано 56 випадків сказу у тварин, у тому числі в Харкові - вісім (сім - у кішок, один - у кажана).