Європейській партії шиють справу за фактом побиття міліціонера під Верховною Радою

Харків. 10 листопада. УНІАН. Стосовно Європейської партії України як одного з організаторів мітингу, що проходив 4 листопада під Верховною радою України, порушено кримінальну справу за фактом побиття міліціонера.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові повідомив лідер Європейської партії України, народний депутат України Микола КАТЕРИНЧУК.

«Після останнього ламання паркану і сутичок із міліціонерами один із міліціонерів отримав травму. Чомусь кримінальну справу порушили проти Європейської партії України, яка була одним із організаторів цієї акції», - сказав він.

На думку М.КАТЕРИНЧУКА, «це певний крок залякування» керівництва партії.

«Наші там нікого не били і паркан не ламали. Тобто нас намагаються дискредитувати в очах виборців і намагаються прибрати. Вважаємо, що кримінальна справа порушена з метою залякування. Це політична розправа», - наголосив нардеп.

Як повідомляв УНІАН, учора, 4 листопада, біля Верховної Ради відбулась акція протесту «Вперед!», у якій взяли участь близько тисячі осіб. Учасники акції зламали металевий паркан та увірвалися на подвір’я парламенту, після цього їх почали відтясняти бійці спецпідрозділів.

На знімку: сутички з міліцією під част протестів громадян у Києві.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА