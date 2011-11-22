Харківщина розвиває міжрегіональну співпрацю з країнами ЄС

Харків. 22 листопада. УНІАН. Харківська область розвиває взаємовигідне міжрегіональне співробітництво з країнами Європейського Союзу.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це сказав сьогодні віце-губернатор Юрій САПРОНОВ у ході засідання Робочої групи «регіональний вимір євроінтеграційної стратегії України: регіональний розвиток та міжрегіональне співробітництво».

«Ми всіляко заохочуємо на регіональному рівні всі види взаємовигідного співробітництва з країнами ЄС. Про їхнє зростання інтересу до Харківщині свідчать багато факторів, наприклад, відкриття протягом останніх півтора років нових почесних консульств країн ЄС в Харкові, зростання обсягу товарообігу, інтенсивні культурні зв`язки між Харківською областю та регіонами країн-членів ЄС», - сказав Ю.САПРОНОВ.