На Харківщині розпочато роботи з вивезення ракетного палива

Харків. 29 листопада. УНІАН. На Харківщині розпочалися роботи з вивезення компонентів ракетного палива.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник Управління з надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації Володимир РОСОХА.

За його словами, для утилізації меланжу, який зберігається в Шевченківському районі, на території військової частини №2136, від Міністерства оборони України вже отримано 1,5 млн. грн. За ці кошти планується в грудні залізничним транспортом вивезти на територію Росії близько 1,5 тис. тонн меланжу.

В.РОСОХА повідомив, що всього на території в/ч 2136 зберігається понад 5 тис. тонн меланжу. За його словами, на сьогодні є кілька пропозицій щодо вивезення цієї хімічної речовини, тому говорити про остаточну вартість цих робіт зарано.

В.РОСОХА підкреслив, що голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН звернувся до уряду з проханням вивезти компоненти ракетного палива з регіону до початку Євро-2012, тому завершити цей процес планується до травня 2012 року.