У Харкові до Євро-2012 відкрили Superior Hotel

Харків. 29 листопада. УНІАН. У Харкові до Євро-2012 відкрили новий 5-зірковий готель «Superior Hotel».

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, в урочистій церемонії відкриття об’єкту Євро-2012 взяли участь віце-прем’єр-міністр - міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНИКОВ, голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло ДОБКІН, Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС.

Б.КОЛЕСНИКОВ привітав місто з появою нового 5-зіркового готелю та наголосив, що до кінця року на підготовку Харкова до проведення Євро-2012 з державного бюджету має надійти 200 млн. грн.

За даними організаторів, готель «Superior Hotel» - перший у Харкові готель такого класу, спроектований як 5-зірковий.

Довідка УНІАН. Архітектори проекту - Джон СІФЕРТ з Великобританії та українець Сергій ЯКОВЛЄВ. Обсяг інвестицій становить 210 млн. грн., загальна площа готельного комплексу - 9850 кв. м. Будівництво було розпочато в травні 2010 року.

«Superior Hotel» - офіційний готель Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Побудований за програмою приватно-державного партнерства. Готель розташований на території «Superior Golf & SPA Resort».

«Superior Hotel» є одним з пріоритетних харківських об`єктів у підготовці України до проведення фінальної частини Євро-2012. Готель на 50 номерів відповідає найвищим світовим стандартам. До послуг гостей пропонується бізнес-центр із трьома залами для переговорів, багатофункціональна зала для проведення бізнес-заходів, виставок та урочистостей, центр зимового гольфу.

У зоні SPA-готелю працюватимуть закритий, відкритий та дитячий басейни, аква-кабіни, салон краси, солярій, процедурні кабінети, фітнес- і тренажерна зали, російська і турецька лазні. Крім того, на території готелю розташовані три тенісних корти з покриттям «clay».