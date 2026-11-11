У Путіна після переговорів в ОАЕ відкинули ідею 'обміну територіями' для досягнення миру

Водночас Мединський заявив, що на зустрічі в Абу-Дабі вдалося наблизитися до досягнення миру.

В Росії заявили про неможливість обміну територій в рамках переговорів для завершення війни в Україні. Таку заяву зробив очільник російської делегації на переговорах в Абу-Дабі Володимир Мединський, передають росЗМІ.

"Тема можливих обмінів територіями періодично піднімається з різних боків. Нагадаю історію. Після вторгнення України в Курську область було ухвалено рішення, про що наш президент говорив не раз, щодо створення зони безпеки вздовж кордону з Російською Федерацією. Я не бачу жодної можливості обміну цими територіями", – заявив Мединський.

На запитання російського пропагандиста про те, чи вдалося сторонам наблизитися до досягнення миру під час переговорів в Абу-Дабі, Мединський відповів:

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"Мені здається, так. Але зараз дуже багато залежить від усіх учасників процесу. Багато що залежить від України, від позиції Сполучених Штатів, ну і від того, чи знайде Європа розум. У будь-якому разі, усі ті завдання, які ми ставили, будуть досягнуті".

Мирні переговори: що відомо

Нагадаємо, член переговірної делегації від України Давид Арахамія після завершення тристоронньої зустрічі заявив про те, що сторони досягли "хорошого імпульсу", який дозволить знайти рішення до настання Нового року.

Мединський після тристоронньої зустрічі заявив про те, що під час неї сторони обмінялися позиціями й частково знайшли порозуміння. Він також заявив про однією з ключових тем цієї зустрічі стала європейська система безпеки, яку треба "лікувати цілком, бо пластиром не обійдешся".

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