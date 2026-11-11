Найвища гора – це зовсім не Еверест: правда виявилася несподіваною

Еверест виглядає карликом поруч із цим гігантом.

Марс важить удесятеро менше за Землю і має гравітацію, яка в 2,5 рази слабша за земну. І при цьому саме на цій невеликій планеті височіє один із найбільших вулканів усієї Сонячної системи.

Гора Олімп, або Olympus Mons латиною, перевершує все, чим може похвалитися наша планета в плані рельєфу. Дані, передані зондом Mars Express Європейського космічного агентства, підтверджують висоту в 21 900 метрів – від основи до вершини, пише Futura. Цифра, яка вселяє повагу.

Гора Олімп належить до категорії щитових вулканів – тобто структур, сформованих поступовим накопиченням потоків дуже рідкої базальтової лави.

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Щитовий вулкан неймовірних розмірів

Як результат – дуже широка, масивна форма із середнім нахилом усього 5%. Ви могли б майже непомітно підніматися його схилами – настільки пологий у них підйом.

Його основа має діаметр 600 кілометрів – площу, порівнянну зі штатом Арізона. Щоб зрозуміти масштаби, ось чим цей марсіанський вулкан відрізняється від усього, що ми знаємо:

Висота: 21 900 м (проти 8849 м у Евересту).

Діаметр основи: 600 км.

Кальдера на вершині: 3 км у глибину та 25 км у діаметрі.

Висота перевищує 95 % марсіанської атмосфери.

З вершини гори Олімп навіть неозброєним оком можна побачити кривизну Марса. Ця кальдера – центральне заглиблення на вершині вулкана – утворилася в результаті обвалення ґрунту після того, як з глибин витекла магма.

Навколо гори розташована зона гребенів, яку називають "ореолом". Вона досі інтригує планетарних геологів. Найпереконливіша гіпотеза – це гігантські зсуви, спричинені марсіанською гравітацією.

Велетень, який не так вже й міцно спить

Активність цього вулканічного монстра почалася приблизно 3,5 мільярда років тому. Довгий час його вважали згаслим, але зараз він подає тривожні ознаки залишкової активності.

Зафіксовані в цій зоні поштовхи вказують на те, що в його глибинах досі щось рухається, хоча жодного недавнього виверження не підтверджено. Найсвіжіші потоки лави датуються приблизно двома мільйонами років тому – у геологічних масштабах це зовсім недавно.

Найнесподіваніше відкриття стосується самої вершини. У 2024 році доктор Адомас Валантінас, дослідник з Університету Брауна, виявив іній із водяного льоду на схилах екваторіальних вулканів Марса, зокрема й на горі Олімп.

Його команда публічно визнала, що вважала таке явище неможливим – доки не побачила його на власні очі. Поєднання інтенсивного сонячного випромінювання та розрідженої атмосфери мало б унеможливити будь-яке збереження льоду. Але, як виявляється, шар пилу захищає ці відкладення. Це відкриття похитнуло усталені кліматичні моделі.

Для майбутніх пілотованих місій на Марс цей вулкан – набагато більше, ніж просто символ геологічної величі. Наявність води, нехай і у вигляді інею, змінює перспективи щодо того, які ресурси можуть бути доступні на поверхні.

А це означає, що в майбутньому дослідження гори Олімп може стати частиною наукової програми вже не лише автоматичних зондів, а й людських екіпажів.

Раніше УНІАН повідомляв, що Марс і Юпітер зійдуться на небі 15 листопада.

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