У колишнього військовослужбовця вилучено понад 200 г гексогену

Харків. 9 грудня. УНІАН. У Харкові в колишнього військовослужбовця вилучено 222 грамів гексогену.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, 20-річного чоловіка було затримано 7 грудня в Червонозаводському районі міста.

Правоохоронці встановили, що затриманий до квітня 2011 року проходив службу у військовій частині в селищі Малинівка Чугуївського району Харківської області. На території військової частини під час служби він знайшов вибухову речовину – гексоген. Зі слів чоловіка, він зберігав вибухівку «заради власного інтересу».

Слідчий відділ Червонозаводського райвідділу міліції порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (носіння, зберігання та придбання вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу). Речовий доказ вилучено. Триває слідство.