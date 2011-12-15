Металіст дав шанс голландському АЗ

Харків. 15 грудня. УНІАН. Харківський «Металіст» у завершальному матчі групового раунду Ліги Європи зіграв унічию з голандським клубом АЗ Алкмаар.

Гра щойно завершилася в Голландії. Рахунок матчу 1:1.

Гол у харків’ян забив Марко Девіч (36).

Харківський клуб виступав без кількох провідних гравців, зокрема не грали Тайсон, Хав`єр, Соса, Крістальдо.

Склад Металіста: Горяїнов - Пшеничних, Торсіглєрі, Папа Гуйє, Вільягра, Шелаєв (Обрадович 61), Валяєв, Романчук (Будник 74), Едмар, Бланко (Березовчук 89), Девіч. Запас: Дишленкович, Старцев, Радченко.

У шести турах групового турніру Металіст набрав 14 очок і посів перше місце у групі G. На другому місці АЗ – 8 очок. На третій сходинці – віденська Аустрія (8 очок), на останньому – шведський Мальме (1).

Металіст здобув 4 перемоги і двічі зіграв унічию, не програвши жодного матчу. Команда забила 15 м’ячів, пропустила – 6.

Підсумкова таблиця:

1.Металіст 6 4 2 0 15:6 14

2. AZ 6 1 5 0 10:7 8

3. Austria 6 2 2 2 10:11 8

4. Malmö 6 0 1 5 4:15 1

Як зазначив одразу після гри головний тренер Мирон Маркевич, команда «перший раз грала у такому складі».

«Я задоволений і грою, і результатом, – додав він. – Настрій позитивний. Завтра дізнаємося про суперника і вже будемо готуватися до наступних ігор. 12 січня – збори».

У своїх коментарях після матчу учасники прямого ефіру на телеканалі 2+2 відзначили найкращий результат Металіста в європейських турнірах цього сезону серед українських команд. «Металіст – це команда європейського рівня», – сказав один з фахівців. «Команда здорово відіграла, – додав інший, – і може поборотися за кубок Ліги Європи».

На знімках: епізоди ігор харківського Металіста в Лізі Європи.