Завтра на сході місцями сильні опади

Харків. 20 грудня. УНІАН. Завтра в Україні очікується мокрий сніг та дощ, у південній частині, а вдень і в центральних та східних областях місцями сильні опади.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура протягом доби 3-8° тепла, у Криму 7-12° тепла, у північних, Вінницькій та Черкаській областях від 3° морозу до 2° тепла.

У західних областях вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, температура вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

Вітер північний, на Лівобережжі південний, 7-12 м/с, на півдні подекуди пориви 15-20 м/с.

У Київській області у середу очікується мокрий сніг, вдень місцями з дощем. Вітер переважно північний, 7-12 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла. У Києві температура протягом доби близько 0°.