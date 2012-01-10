Під час ліквідації наметів знищили підписні листи за Тимошенко – «Батьківщина»

Харків. 10 січня. УНІАН. Під час зносу встановлених неподалік Качанівської виправної колонії наметів було пошкоджено та зіпсовано більшу частину підписних листів за висунення кандидатури Юлії ТИМОШЕНКО на отримання Нобелівської премії миру.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації ВО «Батьківщина» з посиланням на керівника Червонозаводської райпарторганізаціі «Батьківщина» Анатолія БАБИЧЕВА.

Він підкреслив, що особи, які займалися знесенням наметів, у першу чергу спробували знищити саме підписні аркуші.

«Вони їх рвали, топтали. Мабуть, влада дійсно дуже злякалася, що Юлія ТИМОШЕНКО отримає Нобелівську премію», - зазначив він.

За словами А.БАБИЧЕВА, на момент демонтажу наметів активісти «Батьківщини зібрали близько 600 підписних аркушів. «Врятувати вдалося лише кілька підписних листів», - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці неподалік Качанівської колонії, де тримається ув’язнена екс-прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО, активісти «Батьківщини» встановили два намети для збору підписів для висунення її кандидатури на здобуття Нобелівської премії миру. У другій половині дня кілька чоловіків, одягнутих у форму працівників комунальних служб міста, демонтували намети. За даними прес-служби Харківської міської ради, встановлені неподалік Качанівської колонії намети ВО «Батьківщина» знесені за рішенням Харківського окружного адміністративного суду, який 6 січня заборонив пікетувати колонію.