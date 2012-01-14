Тимошенко залишається в Харкові – начальник колонії
14:43, 14 січня 2012Харьків
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Первушкін спростував чутки про переведення до Києва
Харків. 14 січня. УНІАН. Начальник Качанівської виправної колонії № 54 Харкова Іван ПЕРВУШКІН спростував інформацію у ряді ЗМІ про те, що екс-прем’єра Юлію ТИМОШЕНКО переведено до Київського СІЗО.
Про це він заявив сьогодні журналістам у Харкові.
На запитання кореспондента УНІАН, де зараз перебуває Ю.ТИМОШЕНКО, І.ПЕРВУШКІН відповів: «У колонії. У мене ніяких документів немає».
Він пояснив, що при переведеннях існує відповідна процедура, зокрема, має прибути «офіційний наряд на етапування», який зазвичай «заздалегідь присилається».
На знімку: начальник Качанівської виправної колонії Іван ПЕРВУШКІН на брифінгу. Харків, 14 січня.
Фото сайту Kharkiv EURO
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