У Харкові затримали викрадачів авто

Харків. 16 лютого. УНІАН. У Харкові ліквідована міжрегіональна злочинна група, яка займалася викраденнями автомобілів.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

12 лютого за підозрою у викраденні автомобіля «Honda Civic» у Харкові працівники міліції затримали 25-річного та 18-річного безробітних мешканців міста Кремінна Луганської області.

Як встановили правоохоронці, чоловіки разом з іще одним 25-річним мешканцем Кремінної з жовтня 2011 року по лютий 2012 року скоїли щонайменше 11 угонів автомобілів на території Харківської та Донецької областей.

Так, затримані визнали свою причетність до викрадення у Харкові автомобіля «Mitsubishi Lancer», п’ятьох автомобілів «Toyota Corola», автомобіля «Toyota Camry» та спроби незаконного заволодіння автомобілем «Toyota Camry». Також вони зізналися у викраденні автомобілів «Mitsubishi Lancer» і «Toyota Corola» у місті Донецьку.

Під час затримання злочинців правоохоронці вилучили їхній власний автомобіль «Subaru», куплений за отримані від реалізації вкрадених автомобілів гроші, пристрій для заведення автомобіля, пристрої для зламу замків дверей та запалювання.

Затримані перебувають в харківському ізоляторі тимчасового тримання. За фактами викрадення автомобілів порушені кримінальні справи за ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом).

На цей час проводяться оперативно-розшукові заходи щодо затримання ще одного учасника злочинної групи, а також перевірка їхньої причетності до інших злочинів.

