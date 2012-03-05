У Харкові розпочалося засідання Ради вітчизняних та іноземних інвесторів
15:10, 05 березня 2012Харьків
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Підсумки, підписання документів
Харків. 5 березня. УНІАН. У Харкові почалося друге засідання Ради вітчизняних та іноземних інвесторів
Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, захід проходить під керівництвом губернатора Михайла ДОБКІНА.
У ході засідання планується розглянути питання організації роботи дев’яти економічних кластерів регіону і підготовлені цими кластерами проекти розвитку Харківської області, а також підвести підсумки виконання рішень першого засідання Ради, яке відбулося 24 листопада 2011 року.
Крім цього, в ході засідання планується підписати Меморандум про економічне та соціальне партнерство між Харківською обласною державною адміністрацією та Харківською торгово-промисловою палатою.
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