У Харкові розпочалося засідання Ради вітчизняних та іноземних інвесторів

Харків. 5 березня. УНІАН. У Харкові почалося друге засідання Ради вітчизняних та іноземних інвесторів

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, захід проходить під керівництвом губернатора Михайла ДОБКІНА.

У ході засідання планується розглянути питання організації роботи дев’яти економічних кластерів регіону і підготовлені цими кластерами проекти розвитку Харківської області, а також підвести підсумки виконання рішень першого засідання Ради, яке відбулося 24 листопада 2011 року.

Крім цього, в ході засідання планується підписати Меморандум про економічне та соціальне партнерство між Харківською обласною державною адміністрацією та Харківською торгово-промисловою палатою.