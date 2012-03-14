Випускників 2012 року не братимуть в армію

Харків. 14 березня. УНІАН. Юнаків, які є випускниками 2012 року, не будуть призивати до Збройних сил України у зв’язку з проведенням чемпіонату Європи з футболу 2012 р.

Про це повідомив на прес-конференції обласний військовий комісар Олексій СЕРЕДА.

За його словами, у зв’язку з проведенням Євро-2012 наказом Міністра оборони України заборонено призивати до збройних сил випускників шкіл 2012 року, яким у травні буде 18 років.

«Стосовно випускників шкіл було ухвалено рішення: деяким з них виповнюється 18 років, але ми їх призивати до лав збройних сил не будемо. Але тим, хто висловить власне бажання, ми підемо назустріч», – передає слова О.СЕРЕДИ сайт облдержадміністрації.