Сьогодні Металіст дізнається про свого суперника в 1/4 Ліги Європи

Харків. 16 березня. УНІАН. Жеребкування вирішальних стадій плей-офф єврокубків сезону 2011/12 відбудеться в п`ятницю, 16 березня, у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні, повідомляє сайт УЄФА.

Жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА, яку проведуть генеральний секретар УЄФА Джанні Інфантіно і посол мюнхенського фіналу Пауль Брайтнера, почнеться об 11:45 за центральноєвропейським часом.

О 13:00 розпочнеться жеребкування Ліги Європи УЄФА, яким будуть керувати генсек УЄФА і посол бухарестського фіналу Міодраг Білодідич.

Жеребкування буде проведене без посіву, клуби з однієї національної асоціації можуть зустрітися один з одним. Перші зустрічі двоматчевих поєдинків з іграми вдома і на виїзді відбудуться 27 і 28 березня, у відповідь - 3 і 4 квітня.

Жеребкування півфіналу теж пройде 16 березня. Перші поєдинки півфіналу будуть зіграні за два тижні після чвертьфіналу, а саме - 17 і 18 квітня, відповіді - 24 і 25 квітня.

Потім відбудеться додаткове жеребкування, за допомогою якого в адміністративних цілях буде визначено, хто буде номінальним господарем у фіналі - переможець першого або другого півфіналу. Вирішальний поєдинок відбудеться 19 травня в Мюнхені і почнеться о 20:45 СЕТ.

Аналогічна процедура буде застосована відносно 1/4 і 1/2 фіналу Ліги Європи.

Чвертьфінальні зустрічі пройдуть 29 березня і 5 квітня, півфінальні - 19 і 26 квітня. Фінал відбудеться 9 травня в Бухаресті і почнеться о 21:45 за місцевим часом.

На знімку: гравці Металіста після перемоги в одному з матчів Ліги Європи 2011/2012 (архів).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА