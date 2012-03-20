З успіхом Металіста Ярославського привітали Зідан, Ахметов і Коломойський

Харків. 20 березня. УНІАН. Президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський у розмові з кореспондентом «Спорт-експрес в Україні» поділився враженнями від гри з «Олімпіакосом», а також прокоментував жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи.

Мирон Маркевич сказав, що гра в Піреї відняла у нього не один рік життя. У вас були схожі почуття?

(Посміхається). Я вже забув про гру з «Олімпіакосом». От якби відразу після матчу мене про це запитали, то я б, напевно, погодився. Зараз (розмова відбулася в неділю. – «СЕ») я вже відійшов.

Словами можете передати ті емоції, які зазнали після голу, який забив Девіч?

Ні. Думаю, словами це передати не можна, це потрібно випробувати. Наступного дня я полетів на жеребкування у Ньон - і там всі тільки й говорили про незабитий Девічем пенальті, а також про те, як йому вдалося виправитися. Зінедін Зідан мене привітав з перемогою і фантастичною розв`язкою матчу. Тому, якби Девіч забив пенальті, то це було б тривіально.

Значить, ви не дорікали йому за нереалізований пенальті?

Ні. Я всіх хлопців похвалив і привітав з виходом до чвертьфіналу Ліги Європи.

Навіть після нереалізованого пенальті вірили, що «Металіст» зможе відіграти у греків два м`ячі?

Так. Я до самого кінця сподівався, що ми пройдемо в наступний раунд. Якщо не вірити в свою команду, то, вважаю, немає сенсу взагалі займатися футболом. Навіть якби грали з «Барселоною» чи «Манчестер Юнайтед», я б все одно мав надію, що «Металіст». переможе.

За вихід до чвертьфіналу гравці «Металіста» отримають підвищені преміальні?

Преміальні хлопці, звичайно ж, отримають. Але хіба грішми можна замінити радість від виходу до чвертьфіналу єврокубка? Адже зараз про «Металісті» говорить вся Європа!

Хто вас привітав з перемогою над «Олімпіакосом», крім Зінедіна Зідана?

Багато. Відразу після гри подзвонила мама. Телефонували також Ринат Ахметов, Ігор Коломойський. На жеребкуванні в Ньоні привітали Мартін Каллен, Джанні Інфантіно.

Поєдинок у Піреї - найбільш емоційний для «Металіста» в єврокубках?

Складно сказати напевно. У нас драматичних матчів вистачало. Мені особисто дуже запам`ятався домашній поєдинок з «Бешикташем», коли ми вперше вийшли до групового етапу Ліги Європи. В гостях ми поступилися 0:1, а вдома Жажа, якщо пам`ятаєте, забив фантастичний м`яч і ми виграли 4:1.

Перед жеребкуванням у вас були переваги, з ким грати в чвертьфіналі?

Ні. Найголовніше - з тим клубом, який ми пройдемо. Якщо це буде «Спортинг» - я не проти.

Після виходу в чвертьфінал Ліга Європи буде для «Металіста» пріоритетним турніром?

Ні. Я вже говорив, що для нашої команди пріоритетним є кожен поєдинок. Зараз таким стане зустріч з «Карпатами».

На знімку: Олександ Ярославський спостерігає за грою «Металіста» в одному з матчів Ліги Європи.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА