Ющенко: більше самостійності місцевим бюджетам

Київ. 4 вересня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО зазначає необхідність відображення в законопроекті про державний бюджет на 2008 рік розширення самостійності місцевих бюджетів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання Ради національної безпеки та оборони.

В.ЮЩЕНКО пояснив, що необхідно збільшити ресурсну базу місцевих бюджетів за рахунок зміни механізму перерозподілу коштів держбюджету.

«Йдеться про те, щоб через ресурсну базу місцевих бюджетів збільшити надходження, в тому числі й за рахунок перерозподілу коштів центрального зведеного бюджету», - сказав Президент.

При цьому В.ЮЩЕНКО зазначив, що збільшення акумуляції коштів у місцеві бюджети може бути досягнуто також шляхом перегляду місцевих податків.

За словами Президента, даний ресурс дозволить акумулювати близько 30 млрд. грн.