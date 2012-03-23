Добкін хоче, аби держфонди компенсували вартість путівок у дитячі літні табори

Харків. 23 березня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН висловив незадоволення роботою державних фондів, які зобов`язані компенсувати вартість путівок в дитячі літні табори.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, свою точку зору губернатор висловив, говорячи про підготовку до літньої оздоровчої кампанії під час виступу на обласному радіо.

«Ми проводили штаб з підготовки та організації роботи з оздоровлення дітей в літніх таборах. На даний момент понад 2 млн. грн. Фонд соціального страхування винен таборам Харківської області ще за 2011 рік. Сьогодні вони оприлюднили плани профінансувати понад 10 млн. грн. на оздоровлення дітей в літніх таборах Харківщини на 2012 рік, але дуже складно довіряти людям, які не виконують своїх зобов`язань», - заявив М.ДОБКІН.

Він повідомив, що дав доручення підготувати позовні заяви та направити до суду вимоги про відшкодування витрат, які понесли організації, що готували літні табори. Також губернатор має намір звернутися з відповідним листом до Прем`єр-міністра. «Неможливо планувати роботу і добиватися результатів, якщо ті, хто за законом повинен брати участь у підготовці, не виконує своїх зобов`язань», - наголосив М.ДОБКІН.