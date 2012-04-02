У січні Харківщина постачала свою продукцію в 60 країн світу

Харків. 2 квітня. УНІАН. У січні 2012 року Харківська область постачала свою продукцію в 60 країн світу.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Юрія Сапронова.

За його даними, в січні 2012 року підприємства та організації Харківської області експортували свою продукцію в 60 країн світу, імпортували - з 77 країн.

«Експортні поставки становили 102,4 млн дол США, що на 6,1% більше, ніж у січні 2011 р., імпортні надходження збільшилися на 31,4% і станвоили 153,7 млн дол», – поінформував Ю.Сапронов.