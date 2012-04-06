До Великодня соціальним установам Харківщини будуть передані великодні паски - Добкін

Харків. 6 квітня. УНІАН. До Великодня в усі соціальні установи Харківської області будуть передані великодні паски.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував губернатор Михайло Добкін у ході засідання Наглядової ради за діяльністю інтернатних установ системи органів праці та соціального захисту населення.

«Минулого року ми організували розвезення великодніх пасок по соціальних установах області. У цьому році ми будемо продовжувати розпочату традицію. Так як в інтернатах та інших закладах для соціально незахищеної категорії людей знаходяться не тільки православні люди, а й люди з іншою вірою, необхідно створити списки, щоб ми знали скільки потрібно везти освячених великодніх пасок. А для людей іншої віри ми привеземо просто борошняні вироби, які не будуть освячені, щоб не ображати їх релігійних почуттів», - сказав М.Добкін.