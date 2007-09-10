Добкін розповість про вибори
09:34, 10 вересня 2007Харьків
0
Прес-конференцію мер проведе у Києві
Харків. 10 вересня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН сьогодні проведе прес-конференцію.
Як повідомляє веб-сайт Харківської міськради, тема прес-конференції - «Передвиборна ситуація в регіонах. Харків».
Про перебіг виборчої кампанії в столиці Слобожанщини мер Харкова розповість у Києві в українському представництві московського інформагентства «РИА-Новости».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter