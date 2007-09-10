Добкін розповість про вибори

09:34, 10 вересня 2007
Харьків
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Прес-конференцію мер проведе у Києві

Харків. 10 вересня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН сьогодні проведе прес-конференцію.

Як повідомляє веб-сайт Харківської міськради, тема прес-конференції - «Передвиборна ситуація в регіонах. Харків».

Про перебіг виборчої кампанії в столиці Слобожанщини мер Харкова розповість у Києві в українському представництві московського інформагентства «РИА-Новости».

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