До камери Тимошенко підселили двох ув’язнених

Харків. 25 квітня. УНІАН. Співкамерницю екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко Юлію Абаплову переведено до іншого приміщення в Качанівській колонії, а до екс-прем’єр-міністра підселили двох інших ув’язнених.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби України.

Рішення про переведення Ю.Абаплової до іншого приміщення керівництво Качанівської колонії ухвалене на підставі письмової заяви з проханням про переведення, яку Ю.Абаплова подала особисто.

Водночас, до камери Ю.Тимошенко були переведені дві інші засуджені, що відбувають покарання за економічні злочини: одна з яких засуджена за підроблення банкнотів, інша – за заволодіння чужим майном.