У четвер потеплішає до 25°

Харків. 25 квітня. УНІАН. 26 квітня по Україні зберігатиметься мінлива хмарність, потеплішає до 25°. У західних, Житомирській, Вінницькій областях вночі очікується дощ, місцями сильний, подекуди гроза, вдень припинення опадів; вітер північно-західний, 7-12 м/с, окремі пориви 15-20 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі - 5-10°, вдень - 16-21°; в Карпатах вночі - 1-6° тепла, вдень - 7-12°.

На решті території без опадів, лише у Київській, Чернігівській, Черкаській та Одеській областях місцями невеликий короткочасний дощ, окремі грози; вітер південний та південно-східний, 5-10 м/с; температура вночі - 8-13°, вдень - 20-25°, на узбережжі морів та горах Криму - 16-21°.

По Київській області мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі - 8-13°, вдень - 20-25°.

По Києву мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі - 10-12°, вдень - 21-23°.