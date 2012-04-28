Суд дав Тимошенко 3 тижні на одужання і призначив засідання на 21 травня

Харків. 28 квітня. УНІАН. Київський районний суд Харкова до 21 травня відклав розгляд справи екс-прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалив суддя Київського районного суду Костянтин Садовський.

Він врахував клопотання адвокатів призупинити розгляд справи Ю.Тимошенко до її одужання.

Захисник Сергій Власенко до клопотання додав оригінал висновку німецьких лікарів та інформацію щодо побиття Ю.Тимошенко. С.Власенко також нагадав про пропис Європейського суд з прав людини, який зобов’язує владу лікувати Ю.Тимошенко, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

«Німецькі лікарі зазначили, що клініка, в якій пропонувалося нібито лікувати Юлію Тимошенко, не відповідає вимогам і не може забезпечити лікування», - зазначив захисник.

Він також нагадав, що 17 квітня німецькі лікарі надали висновок про те, що екс-прем’єр не може брати участь у судових засіданнях за станом здоров’я.

Позицію С.Власенка підтримали інші захисники.

Також у суді зачитали особисту заяву Ю.Тимошенко з проханням не доставляти її до суду у зв’язку зі станом здоров’я і відкласти розгляд справи до одужання.

Суд постановив «вважати неможливим» розгляд справи Ю.Тимошенко без її участі і призначив наступне засідання на 10 годину ранку 21 травня.

Як повідомляв УНІАН, державні обвинувачі у справі Ю.Тимошенко заявили 19 квітня під час попереднього розгляду справи, що екс-прем’єр обвинувачується за трьома пунктами: організація розкрадання бюджетних коштів і замах на розкрадання коштів з держбюджету на суму 25 млн грн; ухилення корпорації ЄЕСУ від сплати податків на загальну суму 4 млн грн; використання платіжної картки іноземної компанії, з рахунку якої Ю.Тимошенко використала майже 1 млн доларів на розрахунки у дорогих готелях і ресторанах, не сплативши податків з цієї суми.

27 квітня Ю.Тимошенко письмово звернулася до судді К.Садовського з проханням зупинити провадження у кримінальній справі до свого одужання.

За словами її адвоката Сергія Власенка, зважаючи на стан здоров’я, Ю.Тимошенко також просить суд не доставляти її на судові засідання.

Також 27 квітня медкомісія Міністерства охорони здоров’я, спеціально створена для вивчення стану здоров’я Ю.Тимошенко, оголосила, що не може дати висновок про можливість засудженої брати участь у судовому засіданні 28 квітня. За словами голови комісії МОЗ – першого заступника міністра охорони здоров’я Раїси Моісеєнко, висновок було неможливо зробити через відмову засудженої провести її медичний огляд. Комісія зустрічалася з Ю.Тимошенко у Качанівській колонії, але екс-прем’єр не дала згоди на її медичне обстеження.

За словами Р.Моісеєнко, рішення про можливу доставку Ю.Тимошенко на судове засідання 28 квітня не входить до повноважень комісії МОЗ, а висновки комісії буде передано до пенітенціарної служби.