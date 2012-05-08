Бережна закликає припинити спекуляції на темі Дня Перемоги

Харків. 8 травня. УНІАН. Народний депутат, член фракції Партії регіонів Ірина Бережна закликає політиків і громадськість припинити спекуляції на тему Великої Вітчизняної війни у святкові дні.

Як заявила депутат в інтерв`ю газеті «Время», аморально втягувати тих, хто здобув перемогу, в політичні маніпуляції.

«Я категорично не приймаю дискусій про те, чи потрібно святкувати День Перемоги, враховуючи, що це було радянське свято. Я не полководець, не військовий стратег, не історик. Я юрист і відповідальний політик. Тому переконана, що розбурхувати пам`ять ветеранів, втягувати їх в політичні маніпуляції, намагатися применшити їхній подвиг - це просто злочин». , - заявила І.Бережна.

За її словами, «правда в тому, що приблизно три чверті втрат гітлерівські війська понесли на території Радянського Союзу. Приблизно 70 відсотків втрат в матеріальних ресурсах, у військовій техніці були заподіяні нашими солдатами. Коли б не роль радянської армії, коли б не колосальна жертва, яку поклав на вівтар війни радянський народ, Європа була б іншою. Сучасної, благополучної, процвітаючої, багатої, такої, що добре розвивається, Європи не було б - це цілком очевидно».

Народний депутат також процитувала слова Президента Росії Володимира Путіна: «Наші батьки і діди ділили весь тягар війни, але не ділили Перемогу в 1945. Не ділимо її і ми зараз. Другу світову війну виграли всі союзники з антигітлерівської коаліції, німецькі антифашисти. Я повністю згодна з таким підходом. Поки живі наші діди, поки їхні праправнуки будуть доглядати за могилами, ми зобов`язані низько схилити голову перед поколінням Переможців і тисячі, мільйони разів сказати спасибі», - наголосила І.Бережна.