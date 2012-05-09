Лікуючим лікарем Тимошенко буде німецький професор Хармс - Моїсеєнко

Харків. 9 травня. УНІАН. Лікуючим лікарем екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко буде лікар-невропатолог берлінської клініки «Шаріте» Лутц Хармс.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед центральною клінічною лікарнею «Укрзалізниці» в Харкові, куди сьогодні була госпіталізована Ю.Тимошенко, сказала перший заступник міністра охорони здоров’я України, голова міжнародної медичної комісії Раїса Моїсеєнко.

«Рішення таке – лікуючий лікар буде пан Хармс, якому вона довіряє. Це за її ініціативи і за її письмової згоди», - сказала Р.Моїсеєнко.

За її словами, лікуванням Ю.Тимошенко під головуванням Л.Хармса буде також займатися лікар ЦКЛ «Укрзалізниці» Ірина Фурса.

Крім цього за потреби можуть залучатися інші медичні фахівці.

Обслуговувати лікування Ю.Тимошенко будуть українські медсестри.

Р.Моїсеєнко підкреслила, що особисто до неї, або до Державної пенітенціарної служби України на сьогодні не надходило жодного офіційного звернення з проханням залучити до лікування Ю.Тимошенко професора Миколу Поліщука.

За словами Р.Моїсеєнко, у палаті із Ю.Тимошенко перебуває ще одна хвора, лікування якої розпочалося раніше.

У свою чергу головний лікар ЦКЛ «Укрзалізниці» Михайло Афанас’єв зазначив, що Л.Хармс планував розпочати процедури з Ю.Тимошенко вже сьогодні. За його словами, у цей час ведеться розробка дієтлогічної схеми, що допоможе вивести Ю.Тимошенко з голодування.

М.Афанасьєв зазначив, що спеціалісти ЦКЛ «Укрзалізниці» підтримуватимуть Л.Хармса у лікуванні екс-прем’єра, якщо його методи «будуть відповідати нашим поняттям».

Р.Моїсеєнко зазначила, що для лікування Ю.Тимошенко Л.Хармс буде використовувати привезені з собою медикаменти.